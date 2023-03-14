Легенда сборной Италии назвал преимущество "Кварадоны" над Марадоной

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро выразил мнение, что грузинскому полузащитнику “Наполи” Хвиче Кварацхелии по прозвищу “Кварадона” легче играть в Серии А, чем Диего Марадоне.

"У Хвичи есть преисущество в том, что защитники немногое могут позволить себе в борьбе с ним. Его нельзя касаться, хватать за шорты. Стоит коснуться его футболки, сразу последует предупреждение, а удар по ногам карается удалением. Вспомните времена, когда играл Марадона. Защитники действовали против него, словно они убийцы. Они знали, что им все сойдет с рук.

Но не могу не отметить, что Кварацхелия является феноменом. Если он получает мяч, то может вас уничтожить", - приводит слова Каннаваро Calcio Napoli.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварахцелия провел за “Наполи” 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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