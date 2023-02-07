Легенда сборной Франции против того, чтобы Месси остался в ПСЖ

Известный в прошлом футболист сборной Франции Жером Ротен считает, что ПСЖ не должен продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Эта идея – это чушь собачья. Не могу понять, зачем продлевать с ним контракт, особенно с точки зрения имиджа. Этот футболист совсем не прилагает усилий, чтобы продвинуть клуб вперёд, поблагодарить болельщиков.

Я никогда не видел от него приятных жестов, он не хочет прилагать больше усилий", - сказал бывший футболист парижан.

Напомним, что контракт аргентинца истекает в конце текущего сезона.