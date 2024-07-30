Легенда сборной Египта продолжит карьеру в ОАЭ

Легенда сборной Египта Мохамед Эль-Ненни продолжит карьеру в ОАЭ.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, экс-игрок Арсенала подписывает контракт в качестве нового игрока клуба Аль-Джазира.

Эль-Ненни находится в статусе свободного агента, после того как покинул Арсенал этим летом. Египтянин выступал за Арсенал с 2016 года.

Хавбек переехал на Туманный Альбион из швейцарского Базеля. В общей сложности футболист сыграл за Канониров 161 матч, в которых забил шесть голов. В прошлом сезоне полузащитник был крайне нечастым гостем на поле - всего 6 матчей во всех турнирах.

На счету 32-летнего опорного полузащитника 98 матчей и 8 голов за национальную сборную Египта.

К слову, бывший клуб Эль-Ненни, Арсенал, вчера официально объявил о подписании универсального защитника сборной Италии.