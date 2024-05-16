Легенда Реала отказал Байеру. Он уже знает, где хочет играть

В летнее трансферное окно Реал готовится к прощанию со своим защитником и капитаном Начо Фернандесом, и игрок уже начал задумываться о вариантах для продолжения карьеры.

34-летний центрбек со своими агентами уже прорабатывает различные возможности, но одну Начо откинул. Как сообщает Relevo, с ним связывались представители Байера, но они услышали отказ. Защитник насытился игрой на высшем уровне и хочет поиграть в лиге рангом ниже.

Так, многое указывает на то, что закончить карьеру Начо может в МЛС или Саудовской Аравии, но сам игрок более склоняется к североамериканской лиге. Определенные движения к МЛС окружение защитника сделало ещё год назад, но тогда он принял решение остаться в Реале.

Правда, клубу, который выразит готовность пригласить к себе 34-летнего игрока, нужно будет приблизиться к окладу Фернандеса в Реале, а учитывая потолок зарплат в МЛС, сделать это будет сложно.