Легенда "Реала" назвал лучшего футболиста в мире

Бывший главный тренер “Реала” Висенте Дель Боске поделился мнением об аргентинском нападающем “Пари Сен-Жермен” Лионеле Месси.

“Месси является лучшиом футболистом из всех, кого я когда-либо видел. Все из-за его стабильности и игровых качеств. Лионель провел несколько невероятных сезонов и всегда вел свою команду вперед”, – приводит слова Дель Боске Radio Marca.

Напомним, что 35-летний Месси несколько дней назад впервые в карьере стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Не пропустите: "Лацио" готовит новый контракт для легендарного испанца.