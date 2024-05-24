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Легенда Реала Мадрид может стать одноклубником Месси

Новости футбола Сегодня, 03:36
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Легенда Реала Мадрид может стать одноклубником Месси x.com/DeadlineDayLive

Интер Майами, за который играет легендарный Лионель Месси, во время летнего трансферного окна хочет подписать центрального защитника высокого уровня, поскольку эту позицию в клубе считают самой слабой в команде.

Как сообщает Relevo, в качестве приоритетной цели Интер Майами определил капитана Реала Мадрид Начо Фернандеса, который летом получит статус свободного агента.

Интер Майами уже сделал Начо предложение контракта до конца 2025 года. Однако окончательного решения 34-летний испанец еще не принял.

Начо Фернандес всю свою карьеру провел в Реале Мадрид. В общей сложности он сыграл за родной клуб 362 матча, в которых забил 16 голов и сделал 10 ассистов.

Кроме Месси, за Интер Майами играют легенадрные Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. После 15 матчей Интер Майами лидирует в Восточной конференции, набрав 31 очко.

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Интер Майами Реал Мадрид Ла Лига Испания
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