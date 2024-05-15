Легенда Реала готов пойти на уступки, чтобы остаться в клубе

Существует еще небольшой шанс, что легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич все же останется в Реале Мадрид на следующий сезон.

Как сообщает AS, 38-летний футболист на все 100% уверен, что хотел бы продлить контракт с клубом. Ради этого он готов пойти на уменьшение зарплаты и согласится с ролью запасного в ключевых матчах.

Однако на данный момент Реал так и не предложил Модричу новый контракт.

Фабрицио Романо сообщает, что решение относительно будущего Луки Модрича и Тони Крооса будет принято в ближайшие недели. Контракты обоих легендарных полузащитников истекают в июне.

Известно, что если Модрич не продлит контракт с Реалом, он может продолжить карьеру в МЛС, Саудовской Аравии или родном Динамо Загреб.

В текущем сезоне Модрич, который выступает за Реал Мадрид с 2012 года, сыграл в 43 матчах, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.