Легенда "МЮ" рассказал, как Роналду относился к неудачам в настольном теннисе

Бывший защитник “Манчестер Юнайтед” Рио Фердинанд рассказал, что экс-нападающий манкунианцев Криштиану Роналду ненавидел проигрывать в настольный теннис.

"Роналду не умел проигрывать в настольный теннис. Это правда. Я и другие одноклубники часто бесили его. Тогда он был моложе, а мы практически издевались над ним. Но это было что-то вроде попытки воспитания. Мы пытались выработать в нём устойчивость.

Мы часто играли перед тренировками. Я постоянно его обыгрывал. Но однажды он сумел победить. Мы были как Федерер и Надаль. Если бы это показали по телевидению, это побило бы рекорды. Тогда он почти плакал, если проигрывал", — цитирует Фердинанда talkSPORT.

Напомним, что Фердинанд и Роналду вместе выступали за “Манчестер Юнайтед” с 2003 по 2009 год. Португалец вернулся в стан манкунианцкв в 2021 году, но спустя год покинул клуб со скандалом.

Не пропустите: Президент “Баварии” высказался про смену тренера.