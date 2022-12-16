Легенда "МЮ" оценил возможность ухода Роналду из футбола

Бывший защитник “Манчестер Юнайтед” Патрис Эвра выразил мнение, что португальский нападающий Криштиану Роналду может завершить карьеру.

“Я желал удачи Роналду на чемпионате мира. Понимаю, что Криштиану особенно обидно не играть в стартовом составе сборной, так как это был, возможно, его последний шанс выиграть чемпионат мира. Но тренер посчитал, что команда, возможно, сыграет лучше без Роналду. Но не стоит забывать, что Криштиану является таким же великим игроком, как и Месси. У него была мечта - выиграть чемпионат мира. Теперь это мечта разбита. Порой, когда ты даешь оценку своей карьере, то понимаешь, что пора остановиться. Я не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру”, - приводит слова Эвра Sky Sports.

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре покинул “Манчестер Юнайтед” и стал свободным агентом. На ЧМ-2022 он принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти.

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