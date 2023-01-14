Легенда "МЮ" назвал главную проблему Роналду

Бывший футболист “Манчестер Юнайтед” Эрик Кантона выразил мнение, что нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду не может смириться со своим старением.

"Я принял решение завершить карьеру в тот момент, когда был еще молодым. Но есть два типа футболистов, которые решили играть до 40 лет. Первые понимают, что им уже не 25 лет, поэтому они принимают, что не будут играть в каждом матче, и сосредотачиваются на помощи молодым футболистам. Так делает Ибрагимович, так делали Гиггз и Мальдини.

Другой тип игроков считает, что им до сих пор 25 лет. Роналду входит в их число. Ему нужно было понять, что он может выходить на поле только в некоторых матчах, и принять эту ситуацию.

Лично я понимаю, что не могу бегать так, словно мне 30 лет. Я принимаю тот факт, что когда-нибудь умру. Это сложное, но необходимое решение. Конец карьеры можно сравнить с маленькой смертью. Нужно принять, что придется заниматься чем-то другим, а не играть в футбол", - приводит слова Кантона Manchester Evening News.

Напомним, что 37-летний Роналду несколько дней назад перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. При этом португалец заявил, что отклонил много предложений ради перехода в саудовский клуб.

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