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Легенда "Милана" высказался о ситуации с Роналду

Новости футбола Сегодня, 09:10
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий “Милана” Филиппо Индзаги поделился мнением о ситуации с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

“Футболистам тяжело остановиться и признать, что их карьера завершается. Через подобное проходит каждый. Впереди ждет неизвестность, а футбол приносит невероятные эмоции. Я не знаю, о чем думает сейчас Роналду. Любому тренеру непросто работать с ним. Хорошо, что меня заставили уйти из футбола. Иначе я бы играл до 39 лет. Некоторые игроки заслуживают того, чтобы закончить, выступая на топ-уровне”, – приводит слова Индзаги сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, что 37-летний Роналду некоторое время покинул “Манчестер Юнайтед” из-за скандального интервью. После этого форвард неудачно выступил на чемпионате мира-2022 в Катаре, забив один гол с пенальти в пяти матчах.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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