Легенда Манчестер Юнайтед считает, что тренер Арсенала допустил ошибку в выборе голкипера

Во время последнего межсезонья Арсенал арендовал у Брентфорда испанского голкипера Давида Райю. Вратарь уже провел семь матчей за «канониров» и пропустил шесть голов. Его коллега, Аарон Ремсдейл, который играет в клубе уже третий сезон всё чаще стал оказывается на скамейке запасных.

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед, Гари Невилл, высказал свое мнение о корректности выбора голкипера тренером Арсенала Микелем Артетой после вчерашнего матча «канониров» против Челси.

В том матче испанский вратарь был пойман на ошибке Михаилом Мудриком, который забил гол, воспользовавшись выходом из ворот голкипера. Арсенал пропустил первый гол уже на 15-ой минуте с пенальти, а Мудрик реализовал свой момент в самом начале второй половины встречи. Арсенал сумел отыграться лишь под конец матча, благодаря голам Деклана Райса и Леандро Троссара.

По мнению Невилла Райя начинает ощущать давление, связанное с тем, что он стал новым номером один в составе.

«Давид Райя хорошо начал свою карьеру в Арсенале, но затем у него была неудачная игра в Лиге Чемпионов [против Ланса], за которой последовала игра против Манчестер Сити.

Теперь эта игра [против Челси]. Ему становится некомфортно. У него на лице такое выражение: «Помогите». Это самая сложная позиция, и, конечно, когда вы находитесь в одном из крупнейших клубов лиги, вы под самым пристальным вниманием, особенно если вы вратарь.

Эту ситуацию создал Микель Артета. Давайте проясним, что происходит с Рамсдейлом и Райей. Это необычно, но Артета говорит, что это может сработать. Я никогда не верил, что это возможно, и думаю, что мы видим перед нашими глазами существующие проблемы, потому что теперь будет давление. Аарон Рамсдейл не допустил много ошибок в начале сезона. Но теперь Райя начал ошибаться».

Рамсдейл ранее был очевидным выбором тренера Арсенала, но появление испанца привело к тому, что он потерял это преимущество в последние недели. По-прежнему существует много неопределенностей относительно того, насколько хорошо эти двое будут ладить в долгосрочной перспективе, что делает каждую ошибку и каждое достижение еще более важными.