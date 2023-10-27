Легенда Манчестер Юнайтед оценил старания Магуайра

Легенда английского футбола Рио Фердинанд доволен формой защитника “Манчестер Юнайтед” Гарри Магуайра.

В частности, он обратил внимание на игру защитника в матче против “Копенгагена” в Лиге чемпионов (1:0).

"Он показал свой характер. Раньше он еще не сталкивался с подобной ситуацией, поэтому было важно, как он на нее отреагирует. Я вижу, что он хорошо тренируется и поддерживает себя в хорошей форме, и это то, что нужно делать, когда ты не в стартовом составе. Это сложно, но он справился с этим.

У него снова появился шанс, и если он продолжит играть так же хорошо, я уверен, что все будет в порядке. Наставник знает, что может положиться на него, и в настоящее время он показывает себя хорошо", - приводил слова Фердинанда Manchester Evening News.

Магуайр потерял место в стартовом составе с приходом нового главного тренера Эрика Тен Хага. В текущем сезоне игрок сборной Англии провел шесть матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.