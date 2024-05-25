Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии возглавил команду из Чемпионшипа

Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни официально возглавил команду из Чемпионшипа - Плимут.

Длительность контракта бывшего нападающего с новым клубом не разглашается.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.



Welcome to Argyle, Wayne.#pafc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 25, 2024

Последним местом работы Руни был Бирмингем, откуда его уволили в январе после череды неудачных результатов. До этого 38-летний экс-нападающий тренировал ДС Юнайтед и Дерби Каунти.

Плимут по итогам сезона Чемпионшипа с трудом избежал вылета. Он финишировал на 21 месте, опередив зону вылета на 1 очко.

В качестве футболиста Руни наиболее известен по выступлениям за Манчестер Юнайтед и Эвертон. В футболке “красных дьяволов” англичанин сыграл 559 матчей, в которых забил 253 гола и сделал 145 ассистов.