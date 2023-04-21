Легенда "Манчестер Сити" может возглавить "Челси"

Главный тренер “Бернли” Венсан Компани может возглавить “Челси”, сообщает The Times.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением бельгийского специалиста по окончании сезона. “Аристократов” привлекает тот факт, что “Бернли” под его руководство уверенно завоевал путевку в Премьер-лигу.

37-летний Компани тренирует “Бернли” с 2022 года. Стоит отметить, что в бытность футболистом он на протяжении многих лет выступал за “Манчестер Сити”.

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