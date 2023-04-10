Легенда "Ливерпуля" жестко раскритиковал Зинченко

Бывший защитник “Ливерпуля” Джейми Каррагер подверг критике украинского футболиста “Арсенала” Александра Зинченко, который неудачно сыграл в матче 30-го тура чемпионата Англии против мерсисайдцев (2:2).

“Я не могу перестать думать об игре Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя допускать такого. Он должен играть более интенсивно. Алекс сыграл словно он на тренировке”, - приводит слова Каррагера Football London.

Напомним, что Зинченко упустил игрока при первого голе, а при втором - позволил легко обыграть себя Тренту Александеру-Арнольду, который отдал голевую передачу.

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