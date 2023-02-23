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Легенда "Ливерпуля" жестко раскритиковал Нуньеса

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Бывший нападающий “Ливерпуля” Майкл Оэун выразил мнение, что уругвайский форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес на данный момент не является игроком мирового уровня.

“Я не ожидал, что Нуньес окажется настолько сырым, когда перейдет в ”Ливерпуль". За него заплатили большие деньги. Я наблюдал за его игрой в Лиге чемпионов за “Бенфику” в прошлом году. Он делал такие вещи, что захватывало дух.

Но его нужно тренировать, чтобы он стал топ-игроком. Его можно сравнить, хоть и не по стилю игры, с Дидье Дрогба. С него смеялись, когда он перешел в “Челси”. Он ужасно контролировал мяч, допускал много ошибок, но потом адаптировался. Я думаю, что с Дарвином может произойти что-то подобное. У него есть задатки топ-футболиста", - приводит слова Оуэна BT Sport.

В нынешнем сезоне 23-летний Нуньес провел за “Ливерпуль” 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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