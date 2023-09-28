Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику

Джейми Каррагер, бывший защитник Ливерпуля, призвал руководство "синих" больше доверять украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

В частности, легенда мирового футбола просит боссов команды из Лондона предоставить ему возможность сыграть несколько матчей подряд, чтобы он почувствовал уверенность в своих способностях.

"Когда вы подписываете игрока, как Мудрика, за такую высокую сумму, и видите, что у него не ладятся дела, всё равно продолжают подписывать вингеров и центральных игроков. Я думаю, что этому парню нужно предоставить шанс.

Ему нужно сказать, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча его место займет кто-то другой", - сказал Каррагер в интервью на YouTube-канале The Overlap.

Как известно, вчера Мудрик вышел в стартовом составе Челси в матче 1/16 финала Кубка лиги против Брайтона. Футболист сборной Украины провел на поле 68 минут и помог команде пробиться в следующий раунд соревнований.