EN EN NG NG
Главная Новости Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику

Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику

Новости футбола Сегодня, 04:18
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику

Джейми Каррагер, бывший защитник Ливерпуля, призвал руководство "синих" больше доверять украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

В частности, легенда мирового футбола просит боссов команды из Лондона предоставить ему возможность сыграть несколько матчей подряд, чтобы он почувствовал уверенность в своих способностях.

"Когда вы подписываете игрока, как Мудрика, за такую высокую сумму, и видите, что у него не ладятся дела, всё равно продолжают подписывать вингеров и центральных игроков. Я думаю, что этому парню нужно предоставить шанс.

Ему нужно сказать, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча его место займет кто-то другой", - сказал Каррагер в интервью на YouTube-канале The Overlap.

Как известно, вчера Мудрик вышел в стартовом составе Челси в матче 1/16 финала Кубка лиги против Брайтона. Футболист сборной Украины провел на поле 68 минут и помог команде пробиться в следующий раунд соревнований.

Связанные команды и лиги
Челси Брайтон Кубок Английской лиги
Популярные новости
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги Новости футбола Сегодня, 02:47 Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги
Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола Новости футбола Вчера, 04:50 Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола 25 сен 2023, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола 25 сен 2023, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:06 Барселону официально обвинили в подкупе Негрейры Новости футбола Сегодня, 05:48 Роналду подкорился очередной рекорд в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 04:37 Реал продлит контракт с одним из важнейших футболистов команды Новости футбола Сегодня, 04:29 Анчелотти признался, почему лидеры Реала пропустили последний матч Новости футбола Сегодня, 04:18 Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику Новости футбола Сегодня, 03:55 ВИДЕО. Ливерпуль выиграл седьмой матч подряд Новости футбола Сегодня, 03:30 ВИДЕО. Хвича забил первый гол за последние полгода Новости футбола Сегодня, 02:47 Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги Новости футбола Сегодня, 02:30 Микель Артета подбил итоги важнейшей победы в Кубке английской лиги Новости футбола Сегодня, 02:00 Гвардиола высказался о вылете Манчестер Сити из Кубка лиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года