Легенда Ливерпуля поднял вопрос о будущем Салаха в команде

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах после травмы, полученной в сборной Египтане смог набрать оптимальную форму, забив после восстановления от повреждения только четыре гола в 12 матчах. Это заставило легенд мерсисайдского клуба заговорить о профпригодности египтянина.

Несмотря о регалиях Салаха, бывший полузащитник Ливерпуля Джейми Каррагер отметил факт, что нападающий после восстановления от травмы выглядел бледной тенью себя:

«Для нового тренера есть реальная возможность обсудить, какое будущее ждет Мо Салаха - мы впервые задаем этот вопрос. У него остался всего год по контракту. Большую часть этого сезона он выглядел тенью самого себя, но особенно после возвращения после травмы. Он - легенда Ливерпуля, суперзвезда, один из величайших игроков всех времен. Но он был так далек от этого», – цитирует Каррагера teamTALK.

Напомним, что уже на протяжении длительного время Салаха связывают с переездом в Саудовскую Аравию, а данные слухи активизировались после информации об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера Ливерпуля.