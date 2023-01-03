Легенда "Ливерпуля" дал совет клубу, как улучшить результаты

Бывший защитник “Ливерпуля” Джейми Каррагер выразил мнение, что клубу необходимо потратить не менее 200 миллионов фунтов на усиление состава в летнее трансферное окно.

“Летом ”Ливерпулю" нужно потратить много денег. Вы только взгляните на траты “Челси” и “Манчестер Юнайтед”. При этом, они пока еще далеки от лидеров. Их пример доказывает, что для лидерства в АПЛ нужно тратить очень много. “Ливерпулю” нужно потратить не менее 200 миллионов фунтов. Клубу нужны три полузащитника, каждый из которых обойдется в 40-50 миллионов фунтов. У Кейта, Окслейд-Чемберлена и Милнера заканчиваются контракты. Также есть вопросы по Алькантаре, Хендерсону и Фабиньо", - приводит слова Каррагера Sky Sports.

“Ливерпуль”, набрав в 17 турах 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиге. В Лиге чемпионов мерсисайдцы вышли в 1/8 финала, где сыграют с “Реалом”.

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