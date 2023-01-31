Легенда испанского футбола может перейти в клуб Роналду

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может сменить клуб уже летом, когда истекает его контракт с парижанами.

Как пишет Mundo Deportivo, у испанца есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии или в США.

Ожидается, что Рамос определится с новым клубом после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с мюнхенской “Баварией”.

Есть вариант, при котором испанец может перебраться в саудовский “Аль-Наср", за который играет его бывший одноклубник Криштиану Роналду.