Легенда "Динамо" отказывается второй раз возглавлять клуб

Известный в прошлом футболист Александр Хацкевич, который несколько лет возглавлял киевское “Динамо”, не рассматривает возможность возвращения в украинский клуб.

По словам специалиста, он серьезно думает над тем, чтобы вернуться в Украину, но пока его планы связаны с проблемами, связанными с его белорусским паспортом.

"Если я получу предложения из Украины, то рассмотрю их, но пока не буду заниматься постоянным видом на жительство в Европе.

У меня есть конкретная дата, когда мной будет принято окончательное решение. Недавно мне поступило предложение из Азии, но я рассматриваю два варианта: либо ждать следующего трансферного окна, либо принимать доступные предложения", - отметил он.

Говоря о вероятном возвращении в киевское “Динамо”, Хацкевич отметил, что должность главного тренера в клубе его не интересует.

“Я уже работал с клубом, включая работу с командой U19. Не исключают, что могу занять должность спортивного директора, но в качестве тренера в ”Динамо" второй раз меня не будет. Там есть Саша Шовковский, который продемонстрировал свои тренерские навыки и способность управлять командой", - добавил он.