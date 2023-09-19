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Легенда Челси заступился за Мудрика

Новости футбола Сегодня, 05:36
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Легенда Челси заступился за Мудрика Легенда Челси заступился за Мудрика

Бывший полузащитник "Челси" Эммануэль Пети не согласен с критикой, которой подвергся вингер команды Михаил Мудрик.

После матча с “Борнмутом” наставник “синих” Маурисио Почеттино рассказал о проблемах, с которыми сталкивается футболист.

"Мудрик не единственный, кто сталкивается с трудностями в этой команде, поэтому публичное указание на него в прессе абсолютно не поможет ему. Это только вызовет неуверенность у него. Он будет думать: 'Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как играть в Премьер-лиге?'

Это плохой сигнал для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против "Астон Виллы" он будет на скамейке запасных. Когда Почеттино говорит что-то подобное в следующий раз, ему следует обращать внимание и на других игроков, потому что в матче с "Борнмутом" Мудрик не был виноват", - приводит Football365 слова Пети.

В общей сложности украинец провел за лондонский клуб 21 матч во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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