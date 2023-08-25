Легенда Челси высказался о возможном переходе Мбаппе в клуб

Бывший игрок сборной Франции и "Челси" Флоран Малуда ответил на вопрос журналистов о том, что он думает о возможном переходе в лондонский клуб форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Было бы замечательно увидеть Мбаппе в футболке "Челси", но, как мы видели по игре с "Вест Хэмом", клуб пока не готов к этому. Мы уже не тот клуб, которым были раньше. Уровень и ожидания вокруг Мбаппе так высоки, что сейчас, я думаю, не самое подходящее время для его перехода. Я не думаю, что он сейчас рассматривает "Челси" как возможный вариант. Вокруг него так много давления и ожиданий, чтобы выигрывать индивидуальные награды и клубные трофеи, что прямо сейчас это не имеет смысла", - сказал он.

При этом Малуда считает, что через несколько лет, если “Челси” сможет вернуться на вершину и пробиться в Лигу Чемпионов, вопрос перехода футболиста такого уровня можно будет обсуждать.

"Но на данный момент это не реалистично. Однако, если он когда-то решит переехать в Англию, я надеюсь, что он выберет "Стэмфорд Бридж"", - сказал Малуда в комментарии порталу Goal.