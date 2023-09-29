Легенда Челси покинул клуб

Бывший футболист “Челси” Клод Макелеле больше не является сотрудником клуба.

Накануне экс-хавбек сборной Франции объявил о своем уходе с поста технического наставника молодежного состава “аристократов”.

Он поделился этой новостью на своей странице в "Твиттере". По словам известного спортсмена, решение о расставании с клубом было обоюдным и у него нет никаких финансовых претензий к “Челси”.

"После четырех насыщенных лет в "Челси" и после обоюдного согласия мы решили, что наступил момент для меня искать новые вызовы. Хочу выразить благодарность болельщикам за их преданность. Синий цвет всегда останется в моем сердце. Скоро я расскажу больше о моей следующей главе", - написал Макелеле.

Макелеле выступал за "Челси" с 2003 по 2008 год. Всего он провел за команду из Лондона 217 матчей и забил два гола. В его активе два чемпионства Англии, Кубок Англии, два Кубка лиги и финал Лиги чемпионов в 2008 году. Этот матч стал для него последним в футболке “синих”.