Легенда Челси дал Мудрику важный совет

Бывший игрок сборной Англии Глен Джонсон высказался об игре вингера “Челси” Михаила Мудрика.

По словам экс-защитника “аристократов”, первый гол в официальном матче за "синих" может повлиять на дальнейшие выступления игрока сборной Украины.

Как известно, Мудрик отметился дебютным голом в ворота "Фулхэма" (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Англии в понедельник, 2 октября.

“Атакующим игрокам важно забивать. Они всегда должны находиться на острие атаки, но им также нужно быть готовыми к промахам. Если ты веришь в себя, ты будешь промахиваться реже”, - сказал он.

Джонсон уверен, что Мудрику не стоит останавливаться на достигнутом.

"Он должен продолжать забивать и создавать голевые ситуации для своей команды. Этот футболист имеет большой потенциал в "Челси" и после своего дебютного гола он должен уверенно двигаться вперед", - завершил он.

Напомним, что на счету у Мудрика в новом сезоне восемь матчей и один гол. Его соглашение с “синими” действует до лета 2031 года.