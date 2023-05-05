Легенда бразильского футбола советует Роналду вернуться в "Реал"

Легенда бразильского футбола Ривалдо уверен в том, что португалец Криштиану Роналду все еще может быть полезен “Реалу”.

По мнению Ривалдо, португальский форвард еще может перейти в испанский клуб, чтобы завершить там карьеру.

Ранее появилась информация, что португальский игрок недоволен положением в “Аль-Наср” и может покинуть его летом.

Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии в этом году, подписав контракт на 2,5 года за зарплату в 200 миллионов евро в год.