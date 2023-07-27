Легенда бразильского футбола назвал игрока, который лучше Месси и Роналду

Легенда бразильского футбола Маркос Кафу выразил свое мнение о нападающем "ПСЖ" Неймаре.

По его словам, этот футболист по уровню игры превосходит таких звезд мирового футбола, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Неймар является феноменальным игроком. Технически он один из лучших футболистов, которых я видел за последние 20 лет. Он превосходит Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Кевина Де Брюйне и любого другого игрока своим мастерством. У этого игрока потрясающие навыки.

Неймар - игрок, на которого мы всегда возлагаем большие надежды в сборной Бразилии. Когда Неймар играет за нашу сборную, и когда его там нет - это две разные команды. Это действительно имеет значение", - сказал бывший игрок бразильской сборной и итальянского “Милана”.

Напомним, что Неймар играет в составе парижан с 2017 года, а его соглашение рассчитано до 2025 года.

В минувшем сезоне бразилец провел за чемпиона Франции 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.