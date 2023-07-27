АНГ АНГ
Главная Новости Легенда бразильского футбола назвал игрока, который лучше Месси и Роналду

Легенда бразильского футбола назвал игрока, который лучше Месси и Роналду

Новости футбола Сегодня, 05:00
Легенда бразильского футбола назвал игрока, который лучше Месси и Роналду Фото: открытые источники

Легенда бразильского футбола Маркос Кафу выразил свое мнение о нападающем "ПСЖ" Неймаре.

По его словам, этот футболист по уровню игры превосходит таких звезд мирового футбола, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Неймар является феноменальным игроком. Технически он один из лучших футболистов, которых я видел за последние 20 лет. Он превосходит Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Кевина Де Брюйне и любого другого игрока своим мастерством. У этого игрока потрясающие навыки.

Неймар - игрок, на которого мы всегда возлагаем большие надежды в сборной Бразилии. Когда Неймар играет за нашу сборную, и когда его там нет - это две разные команды. Это действительно имеет значение", - сказал бывший игрок бразильской сборной и итальянского “Милана”.

Напомним, что Неймар играет в составе парижан с 2017 года, а его соглашение рассчитано до 2025 года.

В минувшем сезоне бразилец провел за чемпиона Франции 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии
Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 25 июл 2023, 17:15 Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии
"Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках Новости футбола 24 июл 2023, 13:45 "Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках
Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал" Новости футбола 23 июл 2023, 09:55 Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал"
Мудрик забил первый гол за "Челси" Новости футбола 23 июл 2023, 00:07 Мудрик забил первый гол за "Челси" (видео)
Лионель Месси стал автором уникального рекорда Новости футбола 22 июл 2023, 07:45 Лионель Месси стал автором уникального рекорда
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:00 Трансфер еще одной экс-легенды "Барселоны" в "Интер Майами" сорвался Новости футбола Сегодня, 05:00 Легенда бразильского футбола назвал игрока, который лучше Месси и Роналду Новости футбола Сегодня, 04:00 Мудрик рассказал о том, как относится к критике в свой адрес Новости футбола Сегодня, 03:00 Мартино высказался о том, что фанаты "Интер Майами" ходят только на Месси Новости футбола Вчера, 23:08 "Реал" с украинцем в основе обыграл "МЮ": новички забили по голу Новости футбола Вчера, 16:49 "Аль‑Иттифак", который возглавляет Стивен Джеррард, подписал воспитанника академии ПСЖ Новости футбола Вчера, 16:35 Радамель Фалькао может оказаться в Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 15:55 Саудовский "Аль-Хилаль" купил игрока сборной Бразилии с российским паспортом Новости футбола Вчера, 15:42 Марко Верратти близок к уходу из ПСЖ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Буде-Глимт - Богемианс-1905 27 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч АПОЭЛ - Войводина 27 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брюгге - Орхус 27 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Твенте - Хаммарбю 27 июля 2023 года Футбол 28 июл 2023 Прогноз на матч Ильвес - ВПС 28 июля 2023 года Футбол 28 июл 2023 Прогноз на матч Виборг - Люнгбю 28 июля 2023 года Футбол 28 июл 2023 Прогноз на матч Гамбург - Шальке 28 июля 2023 года Футбол 28 июл 2023 Прогноз на матч Рояль Юнион - Андерлехт 28 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Вайле - Копенгаген 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Эйпен - Вестерло 29 июля 2023 года