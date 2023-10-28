Легенда Баварии возвращается в команду после травмы

Главный тренер Баварии Томас Тухель подтвердил, что легенда клуба собирается впервые за год выйти в стартовом составе в сегодняшнем матче.

Встреча с Дармштадтом на «Альянц Арене» может позволить мюнхенцам продлить свою беспроигрышную серию в Бундеслиге. На данный момент у Баварии шесть побед и две ничьи в восьми матчах, а двадцать очков позволяют команде занимать третье место.

Дополнительным импульсом для команды может стать возвращение в клуб легенды, вратаря команды – Мануэля Нойера. Немецкий голкипер последний раз выступал за Баварию почти год назад, 12 ноября 2022 года в матче против Шальке. После этого Нойер играл за сборную Германии на Чемпионате мира в Катаре, а после, во время зимних каникул сломал ногу во время катания на лыжах, отдыхая на горнолыжном курорте.

В пятницу Тухель подтвердил, что, если не возникнут серьезные проблемы, Нойер вернет себе место в стартовом составе, заменив Свена Ульрайха, который в этом сезоне заменял 37-летнего футболиста.

«Если на тренировках все пройдет хорошо, то он сыграет в матче в субботу. Он с нетерпением ждет этого, и мы тоже. Я уверен, что многие другие люди тоже ждут этого. Это особенная ситуация. Я чувствую его волнение, и его чувства очевидны. У него большой опыт. Он наслаждается этим моментом прямо сейчас и может гордиться собой. Я хочу, чтобы он наслаждался тем моментом, каким он будет – это хороший источник силы для него. Кроме того, у нас есть нервы и волнение, с которыми нужно справиться. Теперь мы надеемся, что он сможет быстро вернуться в строй и что все пойдет хорошо»

Если Нойер таки сумеет сыграть в сегодняшнем матче – то для него это будет первое выступление под руководством Томаса Тухеля, ведь немецкий специалист возглавил клуб в марте текущего года. Голкипер Баварии вернулся к тренировкам в конце сентября, но его возвращение в команду было отложено из-за осложнений с восстановлением после перелома.