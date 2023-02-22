Легенда "Баварии" Румменигге назвал лучшего футболиста в истории

Легенда “Баварии” Карл-Хайнц Румменигге выразил мнение, что бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона является лучшим футболистом в истории и превосходит нынешнего лидера аргентинцев Лионеля Месси.

“Марадона и Месси – два разных игрока. Диего сильно доставалось на поле, соперники постоянно били его. Я помню, как играл в составе ”Интера" против его “Наполи”. Тогда наши игроки сильно побили Марадону. А вот Месси защищают правила и арбитра. Касание на нем сразу приводит к фиксации поля. Я не буду обсуждать его технические качества. Лео является настоящим чемпионом. Но лучшим в истории я считаю Марадону", - приводит слова Румменигге Corriere dello Sport.

Напомним, что Марадона стал чемпионом мира с Аргентиной в 1986 году, а Месси завоевал трофей в 2022-м.

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