Легенда "Барселоны" точно покинет клуб летом

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист не будет продлевать контракт с каталонским клубом. Таким образом, он станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ожидается, что хавбек перейдет в “Интер Майами”.

34-летний Бускетс выступает за “Барселону” с 2008 года. Всего он провел за клуб 696 матчей, забил 18 голов и отдал 42 результативные передачи.

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