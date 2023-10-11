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Легенда Аякса жестко высказался о неудачах команды

Новости футбола Сегодня, 08:27
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Легенда Аякса жестко высказался о неудачах команды Фото: открытые источники

Легенда нидерландского футбола Рональд де Бур не оставил без внимания проблемы своего бывшего клуба “Аякса” в новом сезоне.

В частности, он подверг критике ряд решений руководства клуба, которые привели к неудачным результатам команды в текущем сезоне.

"Нет смысла приглашать так много игроков второго плана и ожидать, что они будут играть на высшем уровне. Это может показаться резким, но нельзя сделать шоколад из дерьма. Я действительно волнуюсь по поводу ситуации и не знаю, к чему все это приведет", - сказал де Бур в интервью испанскому изданию Marca.

В настоящее время "Аякс" занимает 16-е место в чемпионате Нидерландов. После шести туров нового сезона команда набрала всего пять очков, что стало одним из худших стартов для нее в истории.

Лидером турнирной таблицы является "ПСВ", у которого 24 очка после восьми игр.

Летом состав “Аякса” пополнили малоизвестные футболисты Йосип Шутало, Жорж Микаутадзе и Карлос Форбс.

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