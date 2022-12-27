Легенда "Аякса" покинул клуб
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Аякса” на официальном сайте объявил об уходе защитника Дэйли Блинда.
Стороны досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2023 года, по просьбе игрока. Таким образом, голландец стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ожидается, что он может стать игроком “Антверпена”.
32-летний Блинд является воспитанником “Аякса”. За клуб он выступал с 2008 по 2014 год и с 2018 года. Всего он провел за “аяксидов” 333 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. В составе “Аякса” Блинд семь раз становился чемпионом Нидерландов, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок Нидерландов.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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