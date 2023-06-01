Легенда “Арсенала” порекомендовал уволить Артету

Легенда “Арсенала” Тони Адамс предложил клубу рассмотреть вопрос об увольнении наставника Микеля Артеты.

По его словам, “канонирам” будет сложно конкурировать с “Манчестер Сити” в новом сезоне и что команда, возможно, достигла своего пика при испанце.

“Я не выступаю за немедленное увольнение Артеты, Мне кажется, что это может оказаться полезным решением в будущем”, - сказал он.

Напомним, что “Арсенал” в минувшем сезоне долгое время лидировал в Премьер-лиге, но в конечном итоге отдал лидерство “Ман Сити”.