Легенда "Арсенала" назвал причину кризиса "Ливерпуля"

Бывший нападающий “Арсенала” Тьерри Анри выразил мнение, что “Ливерпулю” нужна коренная перестройка основного состава, чтобы преодолеть кризис.

“Я не понимаю, что происходит с ”Ливерпулем". Они пропускают слишком много голов. Мы это видела в матчах с “Брентфордом” и “Вулверхэмптон”, а теперь увидели в игре с “Реалом”. Они выигрывали 2:0, но не только не сумели удержать преимущество, а еще и пропустили целых пять мячей!

Впрочем, я не думаю, что им нужно менять тренера. Клопп должен остаться, но некоторым игрокам придется уйти. Сразу несколько футболистов основного состава не соответствуют уровню клуба. Им необходима перестройка. Эпоха нынешнего “Ливерпуля” завершилась", - сказал Анри в эфире CBS Sports.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Ливерпуль” на своем поле проиграл “Реалу” со счетом 2:5. В чемпионате Англии мерсисайдцы занимают лишь восьмое место после 22 матчей.

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