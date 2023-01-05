Легенда "Арсенала" назвал "нового Месси" в АПЛ

Бывший защитник “Арсенала” Тони Адамс выразил мнение, что полузащитник “канониров” Букайо Сака уже играет на уровне нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси.

“Сака демонстрирует феноменальную игру. Он не забил пенальти в финале Евро-2020, но не сломался. Каждый раз выходя на поле он забивает голы или отдает голевые передачи. Он является лучшим игроком сборной Англии. Сака ничем не уступает Месси, который приближается к завершению карьеры”, - приводит слова Адамса Goal.com.

В нынешнем сезоне 21-летний Сака провел за “Арсенал” 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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