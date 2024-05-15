Легенда АПЛ продолжит контракт со своим клубом

Все идет к тому, что в следующем сезоне мы снова увидим легендарного Джейми Варди в матчах английской Премьер-лиги.

Как сообщает Николо Скира, 37-летний нападающий близок к тому, чтобы продлить контракт с Лестером на еще один год. Его текущий договор с клубом истекает в следуюшем месяце.

Варди не хочет завершать карьеру и чувствует в себе силы помочь Лестеру в Премьер-лиге. В свою очередь тренерский штаб Лестера доволен физической формой опытного нападающего.

Напомним, по итогам этого сезона Лестер занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу после годичного отсутствия.

Варди – лучший бомбардир в истории Лестера. В 464 матчах за клуб он забил 190 голов. В этом сезоне на счету Варди 20 голов в 37 матчах.