Легенда английского футбола возглавит клуб из Саудовской Аравии

Легенда сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри в скором времени может получить первый тренерский опыт.

По информации The Sun, английский специалист является главным кандидатом на назначение на пост главного тренера саудовского клуба "Аль-Шабаб".

В руководстве клуба выразили мнение, что Терри обладает не только тренерскими качествами, но и большим авторитетом. В клубе надеются на то, что такой великий футболист и тренер поможет привлечь новых звездных игроков в команду.

К слову, в "Челси" уже дали понять, что не будут препятствовать уходу Терри. Там согласны с тем, что легенда клуба должен получить возможность начать тренерскую работу. Сейчас он работает в академии лондонского клуба.

Напомним, что Джон Терри выступал за основную команду "Челси" с 1998 по 2017 годы. Пять раз вместе с “Челси” он побеждал в чемпионате и Кубке Англии, трижды выигрывал Кубок английской лиги, а также одержал победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Последним его клубом была "Астон Вилла", за которую он играл в сезоне 2017/2018.