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Легенда английского футбола назвал следующего победителя АПЛ

Новости футбола Сегодня, 06:59
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Легенда английского футбола назвал следующего победителя АПЛ Легенда английского футбола назвал следующего победителя АПЛ

Бывший игрок сборной Англии, а ныне эксперт на британском ТВ, Гарри Невилл выразил свое мнение о будущем чемпионе Англии.

В частности, он оценил шансы на титул у "Манчестер Сити" и "Арсенала". Команды в минувшие выходные сыграли между собой и “канониры” победили со счетом 1:0.

"Я предсказываю, что "Арсенал" выиграет титул, потому что они были близки к этому в прошлом сезоне. Думаю, что они также будут близки к этому в нынешнем сезоне. Кроме того, я считаю, что у "Сити" будет небольшое похмелье после требла.

Чего "горожане" достигли в этом году? Они достигли вершины. Когда вы так долго и упорно боретесь за победу в Лиге Чемпионов, выигрываете требл и повторяете то, что сделал "Манчестер Юнайтед", можно немного расслабиться.

Я помню, что самым сложным сезоном для "Юнайтед" был сезон после требла. Мы выиграли лигу, но другие команды в том сезоне не были такими сильными. Это был кошмар, предыдущий сезон очень многое отнял у меня. Я думаю, что игроки "Сити" немного потеряют форму", - приводит Невилл слова Sky Sports.

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