Ледяной холод в палящей жаре. Челси представил новую выездную форму на сезон 2024/25

После презентации основных комплектов форм на новый футбольный сезон пришло время выездных комплектов.

В понедельник, 29 июля, Челси продемонстрировал новую форму, в которой будут играть в выездных матчах. Она выполнена в белых тонах с добавлением синих и красных полос. В соцсетях лондонцев ее презентовали с подписью: «Выглядит ледяным в палящей жаре».

Looking ice cold in the burning heat.



Shop our new away kit now.#WeBurnBlue — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2024

A different kind of fire. ​



Introducing your Chelsea 24/25 @Nikefootball away kit. Shot on location in San Jose.​#WeBurnBlue pic.twitter.com/shAQkoGXYn — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2024

Основная форма Челси выполнена полностью в традиционном для клуба синем цвете. Слоганом новой формы клуб выбрал фразу: «Мы горим синим пламенем».

Напомним, минувший сезон Премьер-лиги Челси завершил на шестом месте в Премьер-лиге, но из-за победы Манчестер Юнайтед в Кубке Англии будет выступать не в Лиге Европы, а в Лиге конференций.

В новом сезоне главным тренером Челси будет Энцо Мареска, который ранее успешно тренировал Лестер.