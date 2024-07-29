Ледяной холод в палящей жаре. Челси представил новую выездную форму на сезон 2024/25
После презентации основных комплектов форм на новый футбольный сезон пришло время выездных комплектов.
В понедельник, 29 июля, Челси продемонстрировал новую форму, в которой будут играть в выездных матчах. Она выполнена в белых тонах с добавлением синих и красных полос. В соцсетях лондонцев ее презентовали с подписью: «Выглядит ледяным в палящей жаре».
Основная форма Челси выполнена полностью в традиционном для клуба синем цвете. Слоганом новой формы клуб выбрал фразу: «Мы горим синим пламенем».
Напомним, минувший сезон Премьер-лиги Челси завершил на шестом месте в Премьер-лиге, но из-за победы Манчестер Юнайтед в Кубке Англии будет выступать не в Лиге Европы, а в Лиге конференций.
В новом сезоне главным тренером Челси будет Энцо Мареска, который ранее успешно тренировал Лестер.