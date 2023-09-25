Леау верит, что Милан выиграет Лигу Чемпионов

Вингер Милана Рафаэль Леау уверен, что его команда близка к тому, чтобы снова выиграть Лигу Чемпионов, сообщил футболист Portugal GQ.

Кроме этого, португалец заявил, что Лига Чемпионов и участие в этом турнире намного важнее десяти миллионов евро в Саудовской Аравии. И победа Милана в этом турнире важнее высокой зарплаты. Он полагает, что клуб на правильном пути, ведь удалось дойти до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Теперь цель должна состоять в том, чтобы продолжать развиваться.

Леау уверен, что Милан скоро сможет снова выиграть Лигу Чемпионов, что и является целью команды. Он говорит о себе и считает, что это мечта каждого игрока.

Кроме того, он не рассматривает вариант с продолжением карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. По словам португальца, он еще не достиг больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. В Милане его хорошо приняли, поэтому футболист сосредоточен на том, чтобы достичь чего-то большого за два-три года.