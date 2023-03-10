Леау назвал "Милану" условие для продления контракта

Португальский нападающий “Милана” Рафаэл Леау может продлить контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист потребовал увеличения зарплаты до 7,5 миллионов евро в год. Если стороны не договорятся, то форвард, скорее всего, будет продан ближайшим летом, так как его контракт истекает летом 2024 года. Интерес к португальцу проявляют ПСЖ, “Манчестер Сити” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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