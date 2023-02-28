Ле Гре ушел в отставку с поста главы Федерации футбола Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре покинул занимаемую должность.

Как пишет местная пресса, 81-летний функционер заявил о решении уйти на внеочередном исполкоме FFF.

Отмечается, что остальніе участники исполкома единогласно приняли его прошение.

В январе Ле Гре попал в громкий скандал, когда неудачно высказался о Зинедине Зидане. За это его отстранили от должности.