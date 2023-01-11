Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции после скандала с Зиданом

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF) принял решение отстранить Ноэля Ле Гре от должности президента организации.

Как сообщает источник, временно его обязанности будет исполнять вице-президент организации Филипп Диалло.

Ле Гре попал в скандал после того, когда грубо ответил на вопрос о звездном французском футболисте и тренере Зинедине Зидане. Тогда он заявил, что не стал бы отвечать даже на телефонный звонок от Зидана.

Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом, но в организации все равно проведут расследование.