Лаутаро в огне. Интер громит Салернитану

В рамках седьмого тура итальянской Серии А, Салернитана на Стадио Арекки принимала Интер. К этому матчу команды подошли с разным настроением и в разных частях турнирной таблицы. Интер в минувшем туре неожиданно уступил Сассуоло, тем самым потерпел первое поражение в сезоне. А Салернитана еще не знает побед в нынешнем розыгрыше Серии А.

В первом тайме команды показали тусклую игру с минимальным количеством голевых моментов. Поэтому, счет закономерно остался не открытым.

Во втором тайме Интер все расставил по своим местам и добился уверенной победы. Все четыре гола забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, который в 8 матчах этого сезона забил уже 10 мячей.

Отметим, нападающий стал первым игроком в истории Серии А, которому удалось забить четыре гола выйдя на замену.

Салернитана — Интер — 0:4.

Голы: 0:1 — Мартинес 62, 0:2 — Мартинес77, 0:3 — Мартинес 85, 0:4 — Мартинес 89.

Благодаря этой победе Интер вернул себе первую позицию в чемпионате. Салернитана опустилась на предпоследнее место.