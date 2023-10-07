EN EN NG NG
Главная Новости ВИДЕО. Лаутаро снова забил, а Интер не смог обыграть Болонью

ВИДЕО. Лаутаро снова забил, а Интер не смог обыграть Болонью

Новости футбола Сегодня, 11:00
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
ВИДЕО. Лаутаро снова забил, а Интер не смог обыграть Болонью ВИДЕО. Лаутаро снова забил, а Интер не смог обыграть Болонью

Сегодня состоялся матч восьмого тура итальянской Серии А между Интером и Болоньей. Встреча прошла в Милане на Джузеппе Меаца и завершилась вничью.

Интер на правах фаворита начал гораздо острее. Уже на 11-й минуте после подачи с углового ударом головой забил Ачерби, а еще через две минуты Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды. Аргентинцу удался отличный удар издали. К слову, это уже 10-й гол Лаутаро в нынешнем розыгрыше Серии А. Спустя еще несколько минут Болонья отквитала один мяч — Риккардо Орсолини реализовал пенальти. А в начале второго тайма гости и вовсе отыгрались. Джошуа Зиркзе с линии штрафной площади сильным ударом послал мяч в нижний левый угол ворот — 2:2. Хозяева могли вырвать победу, но гол Алексиса Санчеса не был засчитан из-за офсайда.

Интер — Болонья — 2:2

Голы: 1:0 — Ачерби 11, 2:0 — Мартинес 13, 2:1 — Орсолини 19 (п), 2:2 — Зиркзе 52.

После этого матча Интер пропустит вперед Милан, если он обыграет вечером Дженоа. Болонья останется в середине таблицы.

Связанные команды и лиги
Интер М Болонья Серия А Италия
Популярные новости
ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:22 ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ
Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 10:10 Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги
Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:28 Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ
Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года Новости футбола Вчера, 14:12 Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года
Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу со счета 2:0 в Саудовской Аравии, гол Роналду отменили Новости футбола Вчера, 13:04 Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу со счета 2:0 в Саудовской Аравии, гол Роналду отменили
Уверенна победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз Новости футбола 05 окт 2023, 17:56 Уверенная победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:25 Серу Гирасси установил рекорд результативности Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:09 Ла Лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 13:00 Беллингема не остановить. Хавбек Реала забил уже 10 голов в 10 матчах за клуб Новости футбола Сегодня, 12:46 Беллингем сделал дубль, Реал разгромил Осасуну Новости футбола Сегодня, 12:25 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура Новости футбола Сегодня, 12:25 Брайтон - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:20 Андреа Белотти рассказал о выступлениях в составе Ромы Новости футбола Сегодня, 11:56 Мактоминей сделал дубль в компенсированное время и принес Манчестер Юнайтед победу над Брентфордом Новости футбола Сегодня, 11:55 Челси выходит из кризиса: Синие разгромили Бернли Новости футбола Сегодня, 11:40 Сборная Италии объявила состав на предстоящие матчи
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа - Милан 7 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Монца — Салернитана 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Лацио — Аталанта 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года