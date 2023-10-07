ВИДЕО. Лаутаро снова забил, а Интер не смог обыграть Болонью

Сегодня состоялся матч восьмого тура итальянской Серии А между Интером и Болоньей. Встреча прошла в Милане на Джузеппе Меаца и завершилась вничью.

Интер на правах фаворита начал гораздо острее. Уже на 11-й минуте после подачи с углового ударом головой забил Ачерби, а еще через две минуты Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды. Аргентинцу удался отличный удар издали. К слову, это уже 10-й гол Лаутаро в нынешнем розыгрыше Серии А. Спустя еще несколько минут Болонья отквитала один мяч — Риккардо Орсолини реализовал пенальти. А в начале второго тайма гости и вовсе отыгрались. Джошуа Зиркзе с линии штрафной площади сильным ударом послал мяч в нижний левый угол ворот — 2:2. Хозяева могли вырвать победу, но гол Алексиса Санчеса не был засчитан из-за офсайда.

Интер — Болонья — 2:2

Голы: 1:0 — Ачерби 11, 2:0 — Мартинес 13, 2:1 — Орсолини 19 (п), 2:2 — Зиркзе 52.

После этого матча Интер пропустит вперед Милан, если он обыграет вечером Дженоа. Болонья останется в середине таблицы.