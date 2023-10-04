Лаутаро Мартинес успокоил фанатов Интера

Лидер атак миланского “Интера” Лаутаро Мартинес сделал заявление о своем будущем в клубе и успокоил фанатов.

По словам игрока сборной Аргентины, его агент ведет переговоры с руководством миланцев о новом контракте. При этом футболист признался, что его устраивает жизнь и работа в Милане.

«Мой агент работает над новым контрактом. Я очень счастлив здесь, я делаю все возможное для клуба, и моей семье тоже нравится здесь. Я не вижу причин менять клуб и играть за другую команду», - написал Мартинес в своих социальных сетях.

Лаутаро Мартинес играет за миланскую команду с 2018 года и за это время успел стать настоящим лидером команды.

В новом сезоне 26-летний аргентинский нападающий провел семь матчей в чемпионате Италии, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость действующего чемпиона мира в 85 миллионов евро.

Каждый год СМИ пишут о том, что в услугах Лаутаро заинтересованы европейские гранды, однако сам футболист постоянно опровергает эту информацию.