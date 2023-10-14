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Лаутаро Мартинес попал в неприятную ситуацию

Новости футбола Сегодня, 10:20
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Лаутаро Мартинес попал в неприятную ситуацию Фото: football.ua/ Автор неизвестен

Аргентинский форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес заплатит компенсацию семье бывшей няни. Он уволил ее, узнав о смертельной болезни.

По информации Sport Italia, суд Милана обязал форварда Интера Лаутаро Мартинеса заплатить денежную компенсацию семье бывшей няни из-за неправомерного увольнения. Сообщается, что футболист уволил 27-летнюю няню, когда узнал о ее смертельной болезни. До этого она успела проработать в его семье в течение 8 месяцев. После этого она скончалась.

Семья няни подала иск в суд против футболиста. Суд удовлетворил их требования. Мартинес заплатит компенсацию за неправомерное увольнение, ее размер не уточняется.

Ранее мы сообщали, что капитан Интера связывает свое будущее только со своей нынешней командой, а его агент уже ведет переговоры по новому контракту.

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