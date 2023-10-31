Лаутаро Мартинес поделился своими мыслями о возможном трансфере в Реал

Нападающий Интернационале Лаутаро Мартинез поделился мнениями о потенциальном трансфере в Реал Мадрид, сообщает Марка.

Журналисты спросили аргентинского нападающего о трансфере в "сливочные".

"Конечно, мы говорим об очень большой команде, но головой и сердцем я всегда с Интером. Мне и моей семье хорошо в Милане, и я просто хочу продолжать выигрывать трофеи с клубом", - ответил нападающий.

Также Мартинез заявил, что Месси выиграл бы 15 Золотых мячей, если бы не разделение эпохи из Роналду. Ему пришлось ее поделить. Для Месси эта награда стала восьмой в карьере, у Роналду их пять. Сам Мартинес занял в списке номинантов 20-е место.

В июле 2018 года Лаутаро перешел в миланский «Интернационале» за 22,7 миллиона евро, подписав контракт на 5 лет. В матче против "Сассуоло" он дебютировал в итальянской Серии A. 29 сентября в поединке против "Кальяри" Мартинес забил свой первый гол за "Интер". За первый сезон отыграл за нераззурри 27 матчей в национальном чемпионате.

На его счету 114 голов и 38 результативных передач в 251 матче. Вместе с клубом он становился чемпионом Италии и дважды выигрывал кубок и суперкубок страны.