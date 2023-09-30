Лаутаро Мартинес дал понять, за какой клуб хочет играть

Агент аргентинского форварда “Интера” Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано рассказал о том, почему футболист не меняет команду.

По словам представителя нападающего, у того было немало предложений сменить клуб после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира.

Камано отметил, что Лаутаро не желает даже слушать о других клубах, в том числе из Саудовской Аравии, откуда у него было много предложений.

"Он всегда говорит: "Только Интер". Очень важно иметь чувство принадлежности, и у Лаутаро оно сильно выражено. В этом летнем окне многие обсуждали возможный переход игрока в другую команду, но на самом деле он решил остаться, потому что он любит стабильность и считает “Интер” своей командой.

Он счастлив в роли капитана и ожидает ребенка. Мы должны работать, чтобы он всегда оставался счастливым. Я считаю, что продление контракта возможно. Мы обсуждали это с клубом и с Лаутаро. Он отказался от многих предложений, потому что хочет остаться в Интере", - сказал Камано в интервью для ТВ-плей.