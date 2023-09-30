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Лаутаро Мартинес дал понять, за какой клуб хочет играть

Новости футбола Сегодня, 03:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Лаутаро Мартинес дал понять, за какой клуб хочет играть Лаутаро Мартинес дал понять, за какой клуб хочет играть

Агент аргентинского форварда “Интера” Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано рассказал о том, почему футболист не меняет команду.

По словам представителя нападающего, у того было немало предложений сменить клуб после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира.

Камано отметил, что Лаутаро не желает даже слушать о других клубах, в том числе из Саудовской Аравии, откуда у него было много предложений.

"Он всегда говорит: "Только Интер". Очень важно иметь чувство принадлежности, и у Лаутаро оно сильно выражено. В этом летнем окне многие обсуждали возможный переход игрока в другую команду, но на самом деле он решил остаться, потому что он любит стабильность и считает “Интер” своей командой.

Он счастлив в роли капитана и ожидает ребенка. Мы должны работать, чтобы он всегда оставался счастливым. Я считаю, что продление контракта возможно. Мы обсуждали это с клубом и с Лаутаро. Он отказался от многих предложений, потому что хочет остаться в Интере", - сказал Камано в интервью для ТВ-плей.

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